Die Regierung lobt ihr Krisenmanagement, die Opposition kritisiert es. Es ist also wieder Normalität in der Landespolitik eingekehrt. Oder zumindest fast.

Nur die Hälfte der 36 Landtagsabgeordneten ist am Mittwoch im Chiemseehof zusammengekommen. Aufgrund des Coronavirus ist nach wie vor Vorsicht geboten - und so wird in halber Besetzung und mit reichlich Abstand im Plenarsaal getagt. Das Rednerpult ist außerdem mit ...