Zwischenlösung im Tauziehen um die Radiologie in Zell am See

Ein Wahlfacharzt soll am ehemaligen Standort der Ordination von Siegfried Silli einziehen. Die Ärztekammer hat zugesichert, möglichst rasch eine interessierte Radiologin bzw. einen interessierten Radiologen zu finden.

LH-Stv. Christian Stöckl hat eine Zwischenlösung zur Sicherstellung der radiologischen Versorgung im Pinzgau erarbeitet - gemeinsam mit der Salzburger Ärztekammer: Ein Wahlfacharzt für Radiologie soll am ehemaligen Standort der Ordination Dr. Siegfried Silli in Zell am See möglichst rasch kassenradiologische Leistungen anbieten.

Direktverrechnungsabkommen für die Übergangsphase

Um diese Zwischenlösung zu realisieren, hat Stöckl die Stadtgemeinde Zell am See gebeten, die ehemalige Ordination von Dr. Silli zur Verfügung zu stellen. Die Salzburger Gebietskrankenkasse wurde ersucht, mit der Ärztekammer für die Zeit der Übergangsphase für diese Ordination ein Direktverrechnungsabkommen abzuschließen, sodass die Pinzgauer Patientinnen und Patienten diese Ordination wie jene eines Kassenarztes aufsuchen können. Die Ärztekammer wiederum habe zugesichert, kurzfristig eine interessierte Radiologin bzw. einen interessierten Radiologen für diese Ordination zu finden, heißt es.

Runder Tisch soll eine Dauerlösung bringen

LH-Stv. Stöckl: "Ich hoffe, dass sowohl die Stadtgemeinde Zell am See als auch die Gebietskrankenkasse diesem Vorschlag zustimmen. In Vorgesprächen habe ich dazu positive Signale erhalten." Eine dauerhafte Lösung im Tauziehen um die Radiologie soll ein Runder Tisch bringen, zu dem Stöckl geladen hat. Am Tisch sollen sitzen: Vertreter der Ärztekammer, der Gebietskrankenkasse, der Stadtgemeinde Zell am See, des Tauernklinikums sowie der Gesundheitsabteilung des Landes.

Quelle: SN