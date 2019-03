10.333 Wahlkarten in der Landeshauptstadt ausgegeben

Für die Stichwahl am Sonntag sind annähernd so viele Briefwahlstimmen zu erwarten. Diese werden am Sonntag auch bereits ausgezählt.

Am Sonntag sind noch einmal 114.000 Stadt-Salzburger zur Wahl aufgerufen. 10.333 wählen mittels Wahlkarte.