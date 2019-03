Auinger will die Nicht-Wähler in der Stadt Salzburg für die Stichwahl mobilisieren

"Auch wenn der Sonntag schwierig war: Ich bin hochmotiviert", sagt SPÖ-Bürgermeister-Kandidat Bernhard Auinger.

Es sind zwei zentrale Botschaften, mit denen Bernhard Auinger (SPÖ) bis zur Stichwahl am Sonntag, dem 24. März in der Stadt Salzburg um Stimmen werben will. Zum einen will er Menschen, die am letzten Sonntag nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben, daran erinnern, dass sie sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Denn dann würden die Wähler in Stadtteilen mit hoher Wahlbeteiligung - etwa in Aigen - über die künftige Politik und damit auch das entscheiden, was in den Stadtteilen mit besonders niedriger Wahlbeteiligung wie der Elisabeth-Vorstadt oder Lehen geschehe.

Genau diese Sprengel wollen sich Auinger und sein Wahlkampf-Team nun herausnehmen und dort mit den Menschen darüber diskutieren, dass etwa Stadtteile, die so gut wie gar nicht vom Verkehr betroffen wären über mögliche neue Belastungen für Lehen entscheiden - eben weil die Lehener selbst nur eingeschränkt mitbestimmen.

Und: Selbst überrascht hätten ihn Reaktionen in den Sozialen Netzwerken, aus denen hervorgehe, dass "viele von der Machtfülle der ÖVP schockiert" seien. Auch das werde man im Wahlkampf thematisieren. Darübe hinaus will Auinger inhaltliche Unterschiede zwischen ihm und seinem Gegenkandidat Harald Preuner (ÖVP) herausstreichen. Auch auf die Stimmen jener, die im ersten Wahlgang Bürgerlisten-Kandidatin Martina Berthold gewählt hatten, hofft Auinger.

An seinem guten Verhältnis zu Preuner werde der Wahlkampf nichts ändern. "Ich garantiere eine faire Auseinandersetzung", sagte Auinger. Klar sei auch, dass Preuner und er nach der Wahl weiterhin zusammenarbeiten würden.

Eine professionelle Analyse mit externen Experten über den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlkampf will Auinger ebenfalls in Auftrag geben. "An der Präsenz der SPÖ im Wahlkampf ist das schlechte Ergebnis nicht gelegen. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen ein "Nicht-Rückenwind" vom Bund oder vom Land seien Schuld daran. Wir, die Stadt-SPÖ, sind angetreten", betont Auinger.

Bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates am 8. Mai soll die Experten-Analyse vorliegen. Es gebe bereits einen Termin für eine Klubklausur, bei der man sich mit den Inhalten auseinandersetzen werde.

SPÖ-Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer und SPÖ-Klubobfrau Andrea Brandner betonten, dass es nach dem Wahlergebnis vom Sonntag keine Sekunde lang eine Diskussion über den Kandidaten Bernhard Auinger gegeben habe, ganz im Gegenteil, "wie stehen geschlossen hinter Auinger", sagte Brandner.

Quelle: SN