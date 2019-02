"Bürgermeister sind keine Parteisoldaten"

Experte Armin Mühlböck wünscht sich von den Gemeinden mehr regionales Denken sowie Arbeitslosengeld und Karenzmöglichkeit für Ortschefinnen.

Armin Mühlböck (51) ist Senior Scientist am Fachbereich Politikwissenschaft der Universität Salzburg und forscht seit Jahren zum Thema Kommunalpolitik.

Wie steht es um die Akzeptanz der Bürgermeister in der Bevölkerung? Mühlböck: Alle Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in die Kommunalpolitiker deutlich höher ist als zu jenen auf höheren Ebenen. Davon profitieren insbesondere die Bürgermeister. Denn bei ihnen geht es um das unmittelbare Lebensumfeld und die Nöte der Bürger. Und je größer die Gemeinde, umso geringer ist die Bindung zu den Politikern. Das Milieu von kleinen Gemeinden wirkt sich da sehr positiv auf die Bindung der Gemeindebürger zu den Politikern aus. Das sieht man auch an der Wahlbeteiligung. Eine Studie aus Salzburg zeigt: Je größer die Gemeinde oder Stadt, desto niedriger die Wahlbeteiligung. 1000 Einwohner mehr bedeuten im Schnitt ein Prozent weniger Wahlbeteiligung.