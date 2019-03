Premiere in Hallein: Die besten Poetry-Slammer Salzburgs und Oberösterreichs treffen sich am 23. März im Ziegelstadl zur Meisterschaft. Ein Poetry-Slam ist ein moderner "Dichterwettstreit": In möglichst …

Chronik

In den Tagen nach der Gemeinderatswahl hat der Wahlkampf um den Bürgermeistersessel in Hallein noch einmal an Schärfe zugelegt, vor allem in den Sozialen Medien. Für Verwunderung sorgten bei manchen auch …