Bürgermeister-Stichwahl in St. Johann: Vorsprung für den ÖVP-Kandidaten

In St. Johann im Pongau fordert die FPÖ die ÖVP heraus. In der Pongauer Bezirkshauptstadt geht Günther Mitterer (ÖVP, 41 Prozent) als Führender ins Rennen gegen Willibald Resch (FPÖ, 23,7 Prozent). Der amtierende ÖVP-Bürgermeister nimmt einen deutlichen Vorsprung von 19,1 Prozentpunkten mit in die Stichwahl.

SN/Stefanie Schenker In St. Johann geht Günther Mitterer (ÖVP) als Führender ins Rennen gegen Willibald Resch (FPÖ).