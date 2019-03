Das war das SN-Wahlstudio zur Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Salzburg

Am Sonntag wurde in allen 119 Gemeinden gewählt. Nicht nur in der Stadt war es eng und spannend. Das SN-Wahlstudio sendete ab 15 Uhr live - drei Stunden lang.

SN/robert ratzer Chefredakteur Manfred Perterer und Stefanie Schenker (Chefin vom Dienst) moderierten das SN-Wahlstudio.