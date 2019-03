Heute kommt Kanzler Sebastian Kurz in den Salzburger Stadtteil Lehen. Die SN gingen schon vorher auf Spurensuche - und trafen Bürger, die sich von der Politik verlassen fühlen.

Kein Mensch in Lehen nennt Rudolf Franco bei seinem Vornamen. "Ich bin für alle hier der Franco", sagt der 58-Jährige, der seit seiner Geburt im Stadtteil wohnt. Franco weiß, was die Menschen in Lehen bewegt. "Bei mir gehen tagtäglich alle ...