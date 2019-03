Die Wahl geht heute ins Finale: Spannende Duelle um das Bürgermeisteramt in elf Gemeinden

Wer wird Bürgermeister, wer wird Bürgermeisterin? In elf Gemeinden gehen heute, Sonntag, die Stichwahlen über die Bühne. Allen voran in der Landeshauptstadt Salzburg und den Bezirksstädten Hallein, Zell am See und St. Johann im Pongau. Wir begleiten Sie durch den Wahltag - mit Liveblog, Live-Videoeinstiegen aus Gemeinden, SN-Wahlstudio ab 16 Uhr, Ergebnissen, Grafiken und Analysen!

SN/Stefanie Schenker Zweikampf um die Macht im Schloss Mirabell.