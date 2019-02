Dieser Mann würzt das politische Süppchen seit fünf Jahren

Parteiunabhängig, in der Mitte angesiedelt - so sieht sich die Liste Salz rund um Christoph Ferch.

Sechs Freunde, jeder 500 Euro in der Tasche. So startete Christoph Ferch mit seiner Bewegung "Bürger für Salzburg", kurz Liste Salz, 2014 in den Gemeinderatswahlkampf. Und erlangte prompt einen Sitz im Gemeinderat. Seiner Linie bleibt er im zweiten Anlauf treu. Parteiunabhängig, in der Mitte angesiedelt, will Ferch dagegen antreten, dass Salzburger entweder gar nicht mehr wählen gehen oder an den linken beziehungsweise rechten Rand abdriften. Er sieht sich als Sachpolitiker, der guten Ideen zum Durchbruch verhilft, egal aus welcher Ecke sie kommen. Personell ist die Liste Salz dieses Mal breiter aufgestellt. Robert Leidl, ehemaliger "Blauhelm" und über weite Strecken seines Berufslebens im Sicherheitswesen tätig, gehört ebenso zum Team wie Martina Gasteiger, die zuvor in Wien für das Parlament tätig war, der Verwaltungsjurist Ernest Vatier und Sirikit Balcke-Reuchlin. Letztere kennt man als Flüchtlingshelferin und Aktivistin gegen die Tauerngasleitung. Gemeinsam wollen sie wachsen und nach Möglichkeit Klubstärke erreichen, nennt Ferch sein ambitioniertes Ziel. Klubstärke bedeutet in Mandate übersetzt vier Gemeinderäte.