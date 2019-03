Ein weiteres Mal tritt Reindl nicht an

Höchstens drei Jahre will Andreas Reindl noch in der Politik bleiben. "Für die Gemeinderatswahlen 2024 stehe ich sicher nicht mehr zur Verfügung", sagte der FPÖ-Obmann in der Stadt Salzburg am Donnerstag.

SN/nikolaus klinger Marlene Svazek und Andreas Reindl von der FPÖ sprachen am Donnerstag über die Gemeinderatswahlen in Salzburg.