Ex-Stadträtin Unterkofler bei Minusgraden im Wahlkampf mit Bürgerrad unterwegs

Barbara Unterkofler wahlkämpft bereits für die städtische ÖVP. Mit einem Bürgerrad sammelt sie Wünsche aus der Bevölkerung.

Vor fünf Jahren ist sie noch als Spitzenkandidatin bei den Neos angetreten und hat mit der pinken Truppe einen fulminanten Start bis in die Stadtregierung hingelegt. Fünf Jahre später wahlkämpft Barbara Unterkofler für die ÖVP von Harald Preuner. Der Parteiwechsel erfolgte im September 2018.

Anzeige

Unterkofler kandidiert am 10. März bei der Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg hinter Harald Preuner auf Platz zwei.

Am Dienstag führte sie ihr neues Bürgerrad erstmals aus. Auf dem Platzl am Ende der Linzer Gasse bzw. bei der Staatsbrücke hoffte sie, auf Wählerinnen und Wähler zu treffen. In der Hand: Bürgerkarten, auf denen jeder seine Anregungen und Wünsche nennen konnte. Das Platzl ist zwar ein prominenter Ort, aber für Wahlkämpfer ein hartes Pflaster. Denn die wenigsten Passanten hier sind Einheimische. Viel mehr begegnen einem Touristen aus aller Welt. Und die wenigen Stadt-Salzburger, die hier durchkommen, wollen sich nur selten auf ein Gespräch einlassen. Auf ihren Parteiwechsel werde sie so gut wie nie angesprochen, sagt Unterkofler. "Das ist jetzt der Auftakt für das Bürgerrad. Ich bin schon gespannt auf die Anregungen und werde das dann nach Stadtteilen auswerten." Bis 10. März ist sie mit dem E-Bike unterwegs.