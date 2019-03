Hallein: Nach 20 Jahren liegt die Chance für die SPÖ zum Greifen nah

Vor der entscheidenden Stichwahl um das Bürgermeisteramt setzt die SPÖ in Hallein thematisch auf das Thema Verkehr. Allerdings will man nicht denselben Fehler begehen wie die SPÖ in der Landeshauptstadt.

SN/Andreas Kolarik Alex Stangassinger (SPÖ) lag im ersten Wahldurchgang 70 Stimmen vor dem ÖVP-Bürgermeister.