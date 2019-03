Der herben Niederlage in der Stadt Salzburg stehen rote Erfolge in Landgemeinden gegenüber.

Im Gegensatz zum Debakel in der Landeshauptstadt konnte die SPÖ in Landgemeinden und Bezirkshauptstädten etliche Erfolge feiern. Die Partei will daraus wieder die Kraft für künftige Wahlerfolge schöpfen. Zwölf SPÖ-Bürgermeister und eine -Bürgermeisterin stehen fest, obwohl die früher von roten ...