2014 fehlten den Kommunisten ganze 50 Stimmen. Heuer wollen sie mit "Plus" in den Gemeinderat.

Als KPÖ Plus kandidiert der neue Zusammenschluss aus KPÖ und der "sozialen Mitmachplattform" Plus - einer Gruppierung, die aus den Jungen Grünen hervorgegangen ist. "Wir sind linksorientiert, aber nicht dogmatisch und in Salzburg sehr unabhängig", erklärt Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl.

