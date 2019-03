Wer wird Bürgermeister, wer wird Bürgermeisterin? Die Stichwahlen in der Landeshauptstadt und in zehn weiteren Gemeinden laufen auf Hochtouren. Wir begleiten Sie durch den Wahlnachmittag - mit Liveblog, Live-Videoeinstiegen, SN-Wahlstudio ab 16 Uhr, Ergebnissen, Grafiken und Analysen!

Duelle um den Bürgermeistersessel stehen in folgenden Gemeinden auf dem Programm: Neben Salzburg sind das Hallein, Oberalm, Elsbethen, Mattsee, Oberndorf, Straßwalchen, Seekirchen am Wallersee, Bad Hofgastein, St. Johann im Pongau und Zell am See. Meistens setzen sich in der Stichwahl die Favoriten durch, wie ein SN-Check zeigte. Mit dem ersten Ergebnis der Bürgermeisterwahlen ist um 15.30 Uhr aus Straßwalchen zu rechnen. Wir halten Sie in unserem Liveblog ab dem frühen Nachmittag auf dem Laufenden!

SN-Wahlstudio ab 16 Uhr aus dem Schloss Mirabell

Preuner gegen Auinger in der Landeshauptstadt

Der amtierende Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) kam in der Direktwahl am 10. März auf 41,3 Prozent der Stimmen und lag damit 5672 Stimmen vor seinem Herausforderer, Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Ihn wählten 30,7 Prozent der Stadt-Salzburger. Die ÖVP "drehte" am 10. März die Landeshauptstadt um, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wurden die Schwarzen stimmenstärkste Partei in der vorher roten Hochburg. "Es ist nicht wurscht, wer Bürgermeister ist", sagte Preuner im SN-Gespräch zur Stichwahl.

Gleich fünf Stichwahlen im Flachgau

Fix ist schon vor der Stichwahl in Straßwalchen - die Flachgauer Gemeinde bekommt erstmals eine Bürgermeisterin: Tanja Kreer (SPÖ, 39 Prozent) und Liselotte Winklhofer (Liste Straßwalchen, 29,4 Prozent) treten gegeneinander an. Wahlentscheidend könnte die Wahlempfehlung der ÖVP für die LIS-Kandidatin Winklhofer sein. Die ÖVP wählten in Straßwalchen 34,5 Prozent, die SPÖ 33,3 Prozent.

In Elsbethen muss sich der langjährige ÖVP-Bürgermeister Franz Tiefenbacher (ÖVP, 47,8 Prozent) seiner Kontrahentin Maria Steindl (Wählergemeinschaft für Elsbethen, 28,6 Prozent) im zweiten Wahlgang stellen.

Ein ÖVP-SPÖ-Duell steht in drei Flachgauer Gemeinden an, in Mattsee zwischen Herbert Mödlhammer (ÖVP, 44,6 Prozent) und Michael Schwarzmayr (SPÖ, 43 Prozent); in Oberndorf zwischen Georg Djundja (SPÖ, 46,6 Prozent) und Sabine Mayrhofer (ÖVP, 40,9 Prozent) und in Seekirchen zwischen Konrad Pieringer (ÖVP, 47,9 Prozent) und Peter Reifberger (SPÖ, 25,1 Prozent).

Mit hart, härter, Oberndorf ist das Stichwahl-Duell zwischen Djundja und Mayrhofer in Oberndorf zu beschreiben. Nur 163 Stimmen trennten den SPÖ-Kandidaten und die ÖVP-Kandidatin im ersten Wahlgang.

Pinzgau: Stichwahl nur in der Bezirkshauptstadt

In Zell am See kommt es zu einer Stichwahl zwischen dem stimmenstärksten Kandidaten Peter Padourek (ÖVP, 46,2 Prozent) und dem zweitplatzierten Andreas Wimmreuter (SPÖ, 40,8 Prozent). Was die beiden gegen Verkehr, Zweitwohnsitze und Overtourism tun wollen, lesen Sie hier im SN-Streitgespräch zur Stichwahl in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt.

Zwei SPÖ-ÖVP-Duelle im Tennengau

Ähnlich spannend wie in der Landeshauptstadt dürfte es auch in Hallein werden. Die SPÖ legte vor zwei Wochen stark zu, die ÖVP verlor kräftig. Um das Bürgermeisteramt rittern Vizebürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ, 38,4 Prozent) und der seit kurzem amtierende Bürgermeister Maximilian Klappacher (ÖVP, 37,6 Prozent). Den Bürgermeisterbonus konnte Klappacher im ersten Wahlgang nicht ausspielen. Was die beiden Kandidaten zu einer autofreien Altstadt sagen, zu den Dauerstaus im Sommer und über ihre Pläne, können Sie hier im Interview nachlesen.

In Oberalm muss der langjährige Bürgermeister Gerald Dürnberger (SPÖ, 42,7 Prozent) gegen seinen ebenso langjährigen Kontrahenten Hans-Jörg Haslauer (ÖVP, 30 Prozent) in die Stichwahl. Dürnberger ist seit 2005 Bürgermeister.

Auch im Pongau kommt es zu zwei Stichwahlen

In der Pongauer Bezirkshauptstadt St. Johann geht Günther Mitterer (ÖVP, 41 Prozent) als Führender ins Rennen gegen Willibald Resch (FPÖ, 23,7 Prozent). Im SN-Wahlgespräch zeigten sich Mitterer und Resch auf Kuschelkurs.

In Bad Hofgastein verteidigt Markus Viehauser (ÖVP, 43,7 Prozent) einen etwas geringeren Vorsprung gegen Johann Mathias Freiberger (SPÖ, 37,3 Prozent).

