Die ÖVP dürfte erstmals in der Nachkriegszeit stärkste Partei im Gemeinderat werden und die SPÖ vom Thron der bisher durchwegs roten Stadt stoßen. Die grüne Bürgerliste dürfte nach diesem ersten Trend in etwa das Ergebnis von 2014 halten, die FPÖ und die NEOS würden stark verlieren und KPÖ Plus den Einzug schaffen. Alles noch mit Vorbehalt.

Immer mehr Ergebnisse aus den Salzburger Gemeinden sind da. Das auffälligste Ergebnis bis dato ist der politische Farbwechsel in vier Lungauer Gemeinden. Nach Muhr und Mariapfarr wird auch St. Margarethen schwarz. Mit Ramingstein können die Sozialdemokraten aber auch eine Gemeinde rot umfärben. Verfolgen Sie unseren Liveblog, die Ergebnisse im Liveticker und das eigene Wahlstudio ab 15 Uhr aus dem Salzburger Schloss Mirabell. SN-Wahlstudio seit 15 Uhr live auf Sendung



ÖVP-Kandidat Hans-Jürgen Schiefer „dreht" die bisher rote Gemeinde Muhr um. Ein Höhepunkt der Wahlberichterstattung ist traditionell das SN-Wahlstudio: Live aus dem Salzburger Schloss Mirabell berichten Chefredakteur Manfred Perterer und Stefanie Schenker, Chefin vom Dienst in der Lokalredaktion. Die beiden liefern alle Ergebnisse der Wahl, analysieren die Trends und Besonderheiten des Wahltags und diskutieren mit Experten. Im Studio zu Gast sind Ex-Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer, Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und Politikanalyst Peter Plaikner. Auf dem Programm stehen auch Interviews mit den Stadtkandidaten und -kandidatinnen. Live-Einstiege aus Gemeinden im ganzen Land werden vom Salzburger Regional-TV-Sender RTS geliefert. Der Wahltag im SN-Liveblog

