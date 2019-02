Alle acht Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 10. März treffen am Mittwochabend im SN-Saal aufeinander. Die Ausgangslage für die Bürgermeisterwahl in Salzburg ist spannend. Hält die rot-grüne Mehrheit? Sechs Männer und zwei Frauen kandidieren für das höchste Amt in der Stadtpolitik.

Am Mittwochabend stellen sich die Spitzenkandidaten der Parteien im SN-Saal der Diskussion. SN-Chefredakteur Manfred Perterer und Chefredakteur der Salzburger Woche, Heinz Bayer, begrüßen diese Kandidaten auf dem Podium: Anzeige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) Bernhard Auinger (SPÖ) Martina Berthold (Bürgerliste) Lukas Rößlhuber (Neos) Andreas Reindl (FPÖ) Christoph Ferch (Liste SALZ) Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) Anzeige Hadwig Soyoye-Rothschädl (Die Linke) /sn Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl: Kay-Michael Dankl (KPÖ plus), Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ), Stadtrat Lukas Rößlhuber (Neos), Klubchef Andreas Reindl (FPÖ), Klubchefin Martina Berthold (Grüne), Bgm. Harald Preuner (ÖVP), GR Christoph Ferch (SALZ) und Hadwig Soyoye-Rothschädl (Die Linke) plus Thomas Schaurecker (FPS,5. von links), der sich nicht der Direktwahl stellt. /sn SN-Chefredakteur Manfred Perterer und Heinz Bayer, Chefredakteur der Salzburger Woche, führen im vollen Saal der Salzburger Nachrichten durch den spannenden Abend. Anmeldungen sind nicht mehr möglich. Die SN übertragen die Veranstaltung im Livestream ab 19 Uhr und berichten live auf Instagram. >>> Hier geht's zur aktuellen Instagram-Story! Quelle: SN

