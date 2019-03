Erich Rohrmoser ist seit 2013 Ortschef von Saalfelden. Am Sonntag wurde in der Nachbargemeinde Maria Alm auch sein jüngerer Bruder Hermann überraschend zum Bürgermeister gewählt.

Am Sonntag gegen 18 Uhr schickte der Saalfeldener Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) eine SMS mit der Frage "Wie steht es?" an seinen Bruder Hermann, der für die SPÖ in Maria Alm angetreten ist. Als die Antwort "Bürgermeister bin ich" kam, ...