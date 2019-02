Sind Sie stolz auf Ihre Bilanz, Herr Padutsch?

Johann Padutsch lässt gerade los, was er ein Vierteljahrhundert festgehalten hat. Der Stadtrat blickt mit Stolz auf seine Arbeit zurück.

Eine Hand in der Hosentasche, das Hemd hängt locker-lässig heraußen - so kennt man Johann Padutsch seit Jahrzehnten im Schloss Mirabell. Worum es überhaupt gehe, fragte der Stadtrat bei der Suche nach einem passenden Termin. Kurz gesagt: um ihn. Seit 1982 im Gemeinderat, seit 1992 in der Stadtregierung zuständig für Verkehr und Raumplanung. Jetzt verlässt der 63-Jährige die politische Bühne.