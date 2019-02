SN-Wahltour in der Stadt Salzburg: Spannendes Rennen um Bürgermeistersessel erwartet

Alle acht Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 10. März treffen am Mittwochabend im SN-Saal aufeinander. Die Ausgangslage für die Bürgermeisterwahl in Salzburg ist spannend. Hält die rot-grüne Mehrheit? Sechs Männer und zwei Frauen kandidieren für das höchste Amt in der Stadtpolitik.

/robert ratzer Die Stadtregierung wird am 10. März neu zusammengewürfelt.

Am Mittwochabend stellen sich die Spitzenkandidaten der Parteien im SN-Saal der Diskussion. Chefredakteur Manfred Perterer und Chefredakteur der Salzburger Woche, Heinz Bayer, begrüßen diese Kandidaten auf dem Podium: Anzeige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) Bernhard Auinger (SPÖ) Martina Berthold (Bürgerliste) Lukas Rößlhuber (Neos) Andreas Reindl (FPÖ) Christoph Ferch (Liste SALZ) Kay-Michael Dankl (KPÖ plus) Anzeige Hadwig Soyoye-Rothschädl (Die Linke) Anmeldungen sind nicht mehr möglich. Die SN übertragen die Veranstaltung im Livestream ab 19 Uhr und berichten live auf Instagram. >>> Hier geht's zur aktuellen Instagram-Story! Quelle: SN

