Ein Arbeitsprogramm, ja für wen eigentlich? Die Bürger, nicht die Parteipolitik.

Unter Heinz Schaden liefen Parteienverhandlungen nach geschlagener Wahl stets so ab: Auf dem Verhandlungstisch lag eine Vorlage. Dort hatte der Chef seine Vorstellungen zu Papier gebracht. An denen wurde kaum gerüttelt. Wer geschickt war, konnte noch einen Punkt hineinverhandeln. Ansonsten hat Heinz Schaden sein Programm durchgezogen. Dazu zählt, dass die Stadt Salzburg finanziell so gut dasteht wie nie zuvor, aber dem Sparen alles andere untergeordnet wurde.

Diesmal soll und muss es anders laufen. Die Stadtpolitik muss Projekte wie den Verkehr oder das Wohnen entschiedener in Angriff nehmen. Es reicht nicht, den Status quo mit eisernem Sparzwang fortzuschreiben. Diesmal liegen viele Ideen und Vorschläge auf dem Tisch - auch aus der Beamtenschaft im Magistrat. All diese Forderungen haben ihre Berechtigung, wenn sie den Bürgern dieser Stadt dienen und nicht der Parteipolitik. An einem jahrelangen Machtkampf zwischen erstem und zweitem Stock im Schloss Mirabell hat kein Bürger Interesse oder Nutzen.