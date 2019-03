Straßwalchen: Tanja Kreer gewinnt Stichwahl für die SPÖ

In Straßwalchen gewann am Sonntag Tanja Kreer (SPÖ) die Stichwahl vor ihrer Mitbewerberin Liselotte Winklhofer von der Liste Straßwalchen (LIS). Damit wird erstmals eine Frau Ortschefin in der rund 7.500 Einwohner großen Gemeinde.

