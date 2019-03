Wahl im Lungau: ÖVP hat in Weißpriach wieder Mehrheit

Die FPÖ rutschte in der Gemeinde wieder auf Rang zwei ab. Thomatal ist ausgezählt, 91,4 Prozent Zustimmung für Bürgermeister Klaus Drießler.

Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2019 sind die ersten Ergebnisse im Lungau ausgezählt. Am schnellsten waren die Wahlkommissionen in Weißpriach und in Thomatal.

In Weißpriach holte die ÖVP wieder die Mehrheit in der Gemeindevertretung. Die Partei legte um 10,5 Prozent auf 47,5 Prozent zu. Die FPÖ verlor 11,2 Prozent der Wählerstimmen und liegt jetzt bei 28,9 Prozent. Die SPÖ bekam 23,7 Prozent der Stimmen. Peter Bogensperger (ÖVP) war der einzige Bürgermeisterkandidat. Er bekam 86,5 Prozent Ja-Stimmen.

In Thomatal trat nur die Liste "Gemeinsam für Thomatal" an. Klaus Drießler von der GfT bekam 91,9 Prozent Zustimmung.

Quelle: SN