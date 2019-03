Wahl im Pinzgau: Bürgermeister Erich Czerny in Krimml wiedergewählt

Die Zahl der Beratungen der Einrichtung ist im Vorjahr um 542 Fälle auf 3013 gestiegen. Im Pinzgau werden mittlerweile so viele Beratungen durchgeführt wie in der Stadt Salzburg. "Sie haben sonst niemandem …

Der Kroate Istok Rodes pirscht sich im Slalom an die Elite heran. In der Region ist er von klein auf Trainingsgast, Vater Mario lebt und arbeitet in Zell. Volle Attacke verspricht ein ambitionierter Kroate am …