Wahl im Pinzgau: ÖVP legt in Fusch um 20 Prozent zu

Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2019 sind die ersten Ergebnisse im Pinzgau ausgezählt. Am schnellsten waren die Wahlkommissionen in Krimml. Dort holte die ÖVP 57,9 Prozent der Stimmen - ein Plus von 3,7 Prozent. Die SPÖ verlor hingegen 3,7 Prozent und landete mit 42,1 Prozent auf Platz zwei. ÖVP-Kandidat Erich Czerny wurde mit 67,6 Prozent (plus 8,5 Prozent) im ersten Wahlgang zum Bürgermeister wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,3 Prozent. In Weißbach bei Lofer holte die ÖVP 56,3 Prozent der Stimmen, was ein Minus von 4,1 Prozent bedeutet. Die SPÖ konnte hingegen ein Plus von 3,2 Prozent verbuchen, insgesamt holte die Partei 30,5 Prozent. Die FPÖ landete mit 13,3 Prozent (+ 0,9 Prozent) auf Platz drei. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,7 Prozent. Josef Hohenwarter (ÖVP) wurde mit 72,3 Prozent der Stimmen Bürgermeister. In Fusch an der Großglocknerstraße dominiert die ÖVP ganz eindeutig. Die Partei konnte ein Plus von 20 Prozent holen und liegt jetzt bei 75,6 Prozent. Hannes Schernthaner (ÖVP) wurde mit 94,4 Prozent (+ 10,6 Prozent) zum Bürgermeister gewählt. Für die SPÖ stimmten 15,8 Prozent (− 3,7 Prozent). Die FPÖ verlor 16,3 Prozent, 8,6 Pozent gaben den Freiheitlichen ihre Stimme. Quelle: SN