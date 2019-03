Wahl im Pongau: Johann Habersatter in Untertauern gewählt

Die ÖVP hat dennoch die Mehrheit in der Gemeindevertretung. Zwei unabhängige Listen traten in der Pongauer Gemeinde an.

Im Pongau war Untertauern die erste Gemeinde, in der das Ergebnis ausgezählt war. Bürgermeister Johann Habersatter (zuvor SPÖ) trat mit einer eigenen "Liste Habersatter" an. Sein Gegenkandidat für das Bürgermeisteramt war Peter Kernstock. Habersatter bekam 67,7 Prozent der Stimmern, Kernstock 32,3. In der Gemeindevertretungswahl konnte allerdings die ÖVP ihre Mehrheit ausbauen. Sie legte um 6,4 Prozent auf 39,9 Prozent zu. An die zweite Stelle kam die Liste Habersatter mit 26,2 Prozent, eine SPÖ-Liste gab es diesmal nicht. Die Liste von Peter Kernstock (GFUO) bekam 17,8 Prozent, die FPÖ 16,1. Quelle: SN