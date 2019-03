Wahl in der Stadt Salzbrg: Rot-Grün steht auf der Kippe.

Seit 20 Jahren besteht die rot-grüne Mehrheit im Salzburger Gemeinderat. Das heutige Ergebnis wird mit Spannung erwartet.

Gerade noch einmal gutgegangen - 21 von 40 Mandaten, und damit eine hauchdünne Mehrheit, haben SPÖ unter Heinz Schaden und Bürgerliste mit Johann Padutsch vor fünf Jahren erreicht.

Die Erleichterung an diesem Wahlsonntag 2014 war vor allem der Bürgerliste ins Gesicht geschrieben. Die grüne Stadtpartei hatte ein Mandat verloren, aber Heinz Schadens Erfolgslauf konnte die Mehrheit retten. Die rot-grüne Achse in der Landeshauptstadt war gesichert.

Auch wenn Heinz Schaden in der Folge gelegentlich ausscherte und sich - wie beim Beschluss des Bettelverbots, dem Schubladisieren des Modells der direkten Demokratie oder der Verkehrslösung Griesgasse - die ÖVP als Mehrheitsbeschafferin suchte und die Bürgerliste links liegen ließ. Die rot-grüne Ära prägt seit 1999 die Stadt - und steht jetzt auf der Kippe. Das Duo Schaden-Padutsch galt in den vergangenen zwei Jahrzehnten als verlässlich, sehr zum Leidwesen der ÖVP. Was es heißt, als Bürgermeister ohne Mehrheit im Rathaus zu regieren, hat Harald Preuner im Dezember 2017 nach Schadens Rücktritt binnen Minuten erfahren. Preuner wurde an diesem Tag gleich zwei Mal von Rot-Grün überstimmt. Schon deshalb sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Donnerstagabend in die Runde: "Bürgermeister allein - ohne entsprechende Stärke der Volkspartei - reicht nicht."

Die ÖVP hat höchstes Interesse daran, die rot-grüne Mehrheit zu knacken. Im Vorjahr ist das durch einen personellen Schachzug kurzzeitig gelungen, weil ein SPÖ-Mandatar zur ÖVP gewechselt ist. Mittlerweile ist der Mann aber ohne Parteizugehörigkeit im Gemeinderat, weil ihm nach familiären Problemen der Rückzug aus der ÖVP wieder nahegelegt worden ist. Seither steht es "fifty-fifty" zwischen Rot-Grün und dem Rest. Weshalb für die geplante Neutor-Sperre drei Parteien notwendig waren.

ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner hofft inständig, dass sich am Sonntagabend Rot-Grün rechnerisch nicht mehr ausgeht. "Ich fände es positiv, wenn das nach 20 Jahren endlich einmal aufgebrochen wird. Das belebt die Demokratie." Freilich, einfacher wird das Regieren dann nicht. Weil sich wohl auch ÖVP und FPÖ keine Mehrheit im 40-köpfigen Gemeinderat zimmern können. "Darum geht's auch nicht. Mit Rot-Grün ist de facto drübergefahren worden. Da war die Meinung schon vorgegeben. Jetzt diskutieren wir mehr über Vorschläge. Man muss sich unterschiedliche Mehrheiten suchen", sagt Preuner. Als eine Richtungswahl empfindet das der ÖVP-Mann dennoch nicht.

Anders als SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Er spricht seit Wochen von einer Richtungsentscheidung. Und er zählt weiter darauf, dass sich Rot-Grün ausgeht, auch wenn er sich (mit den Neos) einen dritten Partner vorstellen kann. "Jede Mehrheit gegen Schwarz-Blau ist mir recht. Für die richtungsentscheidenden Themen wie Wohnen, Bildung und Verkehr ist es wichtig, dass es eine rot-grüne Mehrheit gibt. Denn die ÖVP hat da einen völlig anderen Zugang, wie auch bei der Kinderbetreuung", sagt Auinger.

Das sieht auch Bürgerlisten-Kandidatin Martina Berthold so. Wenn sich die Mehrheiten verschieben, würden das einige Bereiche zu spüren bekommen. "Wir stehen für eine lebendige Stadt, auch was die Kultur betrifft. Wenn man sich die letzten Diskussionen ums Budget im Kulturbereich ansieht, dann wird es dort oder aber auch für Frauenprojekte schwieriger, wenn Schwarz-Blau im Spiel ist."

Die FPÖ hat sich klar positioniert. Rot-Grün müsse endlich der Vergangenheit angehören. Die Neos haben bereits angekündigt, dass sie von Fall zu Fall entscheiden - und nicht fix die rot-grüne Achse unterstützen. Und die KPÖplus? Die wäre selbst gern das Zünglein an der Waage und kritisiert ihrerseits Rot-Grün. "Die sind seit 27 Jahren in der Stadtregierung. Sie hatten Zeit, etwas zu verändern."