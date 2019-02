Warum gerade jetzt das Neutor sperren? "Ich habe das Warten satt"

Die Sperre des Neutors ist ein Spiel mit Risiko für die SPÖ. Warum Vizebürgermeister Bernhard Auinger dieses Risiko trotzdem eingeht - und warum er an den Erfolg der Maßnahme glaubt.

Die SPÖ regiert in der Stadt seit Jahrzehnten, warum lässt man sich jetzt auf die Neutorsperre ein?

Auinger: Weil ich es als ehrlich empfinde. Es wird auf Dauer so nicht weitergehen, ohne dass man den Verkehr in der Stadt reduziert. Das haben alle anderen Städte auch von innen nach außen gemacht. Und ich habe das Warten satt. Es braucht jetzt Maßnahmen, damit man die Plätze gestalten kann. Das ist eine Stärkung im Sinn der Altstadtkaufleute. Es stört mich, dass das jetzt immer nur aus Sicht des Autofahrers gesehen wird. In der Altstadt sind Fußgänger und Radfahrer in der Mehrheit.