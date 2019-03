Der neue Bürgermeister braucht die Opposition. Erstmals seit 1989 gibt es keine absolute Mehrheit.

Für Zell am See beginnt eine neue Ära. Die Parteien müssen enger zusammenarbeiten, weil erstmals seit 1989 keine eine absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung hat. Der neue Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) muss sich für seine Pläne Mehrheiten suchen. Am Mittwoch ...