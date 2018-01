1. Skitag in Tracht in Obertauern: Mit Parallelschwung ins Trachten-Messejahr

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur ungeeignete Kleidung. Das dürften sich auch die 22 Wagemutigen gedacht haben, die der Einladung von Reed Exhibitions und Steiner 1888 zum 1. Skitag in Tracht am Sonntag nach Obertauern gefolgt sind.

Heftiges Schneetreiben, Sturm und eine Sicht, bei der man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen konnte, haben aber weder Stimmung noch Einsatz getrübt.

Der 1. Skitag in Tracht war Auftakt ins Jubiläumsjahr der Tracht. Von Dienstag bis Mittwoch findet die "Tracht & Country Premiere"-Messe in der Brandboxx Salzburg statt, von 2. bis 4. März dann die originale "Tracht & Country" im Messezentrum.

Steiner 1888 und Reed Exhibitions zeigten mit dem Skitag in Tracht die enge Verbindung zwischen Tracht, Loden und Mode. Erster Ansatzpunkt: Tracht, in erster Linie Loden und Walk, war seit jeher Arbeits- und Funktionskleidung und ist somit auch beim Skifahren zum Einsatz gekommen. Die Holzknechte früherer Zeiten mussten auf Bekleidung setzen, die warm gehalten und Nässe nicht durchgelassen hat. Die Eigenschaften schätzen Sportler heute bei ihrer Funktionskleidung ebenfalls. Eine weitere Parallele ist moderneren Ursprungs: Überall wo in unseren Breiten skigefahren wird, ist alpiner Lifestyle zuhause.

Das Familienunternehmen Steiner 1888 aus Mandling besteht seit 130 Jahren. Kostbare Wolle wird zu international renommierten, gewalkten Wollstoffen verarbeitet, die nicht nur von den besten Modedesignern der Welt eingesetzt werden.





(SN)