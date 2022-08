100.000 Euro Strafe für Raiffeisenbank im Pongau

Die Finanzmarktaufsicht verhängt gegen die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben eine Sanktion. Grund seien zwei Verstöße gegen das Geldwäschegesetz.

Wie die Finanzmarktaufsicht am Dienstag auf ihrer Homepage bekannt machte, verhängt die Behörde eine Sanktion gegen die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben wegen zwei Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

Man teile mit, dass die österreichische Finanzmarktaufsicht eine Geldstrafe in der Höhe von 100.000 Euro (im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz) wegen zwei Verstößen gegen das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz verhängt habe. Die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben habe es in einem konkreten Anlassfall unterlassen die betroffenen Geschäftsbeziehungen in die Risikoklasse "hoch" umzustufen sowie eine Geldwäscheverdachtsmeldung zu erstatten. Das Straferkenntnis sei bereits rechtskräftig.

Hintergrund für die Strafe ist jener rekordverdächtige Schwarzgeld-Fall rund um einen Aprés-Ski-Wirt im Pongau. Die Gastronomen sollen hohe Summen an Schwarzgeld zu Hause gehortet haben. Bei Hausdurchsuchungen der Salzburger Steuerfahndung im September 2019 wurden 2,8 Millionen Euro auf 206 Sparbüchern und 780.000 Euro in bar entdeckt. Das Finanzministerium machte den Fall im Juni 2021 öffentlich. Der Wirt und seine Mutter mussten sich im August 2021 wegen Steuerhinterziehung am Landesgericht Salzburg verantworten. Sie wurden in erster Instanz zu Geldstrafen in Millionenhöhe verurteilt.