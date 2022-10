100 Jahre Lanz Trachtenmoden: Als Tommy Hilfiger das Geschäft leer kaufte

Moden von Trachten Lanz in Salzburg bekleiden seit einem Jahrhundert. Die nächste Generation steckt schon in den Trachtenschuhen.

Es ist ein Ritual, das Willi Lanz jeden Morgen begeht, wenn er das Büro im Stammhaus Lanz in der Imbergstraße um 8 Uhr betritt. Um 9 Uhr habe er dann die ersten administrativen Schritte hinter sich gebracht und dann ist es Zeit - um ins Wohnzimmer zu wechseln. Das Café Bazar bezeichnet er als dieses. Seit über 40 Jahren nimmt der 70-Jährige am Stammplatz in der Sitzecke hinten links Platz und bestellt einen kleinen Braunen. Unter dem Tisch liegt Henri, ...