11.330 offene Jobs in Salzburg könnten sofort besetzt werden

Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück: Noch vor einem Jahr waren doppelt so viele Personen beim AMS als arbeitssuchend gemeldet. Salzburg hat die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer - vor Tirol und Vorarlberg.

Per 31. Jänner waren beim AMS in Salzburg 13.083 Personen arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es noch doppelt so viele gewesen. Besonders stark - im Vergleich zu 2021 - sank die Arbeitslosigkeit im Pongau (minus 65,7 Prozent) und im Pinzgau (64,6 Prozent). Es folgen der Lungau (minus 49,4 Prozent) sowie die Stadt Salzburg (37,5 Prozent), der Tennengau (37,4 Prozent) und der Flachgau (34,7 Prozent). Eine weitere positive Nachricht: Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen (minus 40,7 Prozent) und jene in der Gruppe der Arbeitslosen über 50 Jahre (45,3 Prozent) ist gesunken. Salzburg hat mit 4,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in Österreich - vor Tirol (5,1 Prozent) und Vorarlberg (5,3 Prozent).



Lehrstellensuchende können zwischen 6,5 offenen Stellen wählen

Im Vergleich zum Jänner 2021 kletterte die Zahl der zur sofortigen Besetzung gemeldeten offenen Stellen von 4324 auf 11.330. Auf dem Lehrstellenmarkt stehen 178 Lehrstellensuchende 1161 offenen Lehrstellen gegenüber. In Salzburg kann ein Lehrstellensuchender zwischen 6,5 offenen Stellen wählen. Ohne Fremdenverkehrsberufe beträgt das Verhältnis eins zu 4,1.

10.222 Anträge für die Saisonstarthilfe

Die angebotene Unterstützung für Saisonbetriebe wurde von diesen sehr gut angenommen. Die Saisonstarthilfe, die es touristischen Betrieben per Zuschuss ermöglichte, ihre Beschäftigten trotz Lockdowns im November bereits anzustellen, wurde bis zum Ende der Frist am 31. Jänner 10.222 Mal beantragt. AMS-Chefin Jacqueline Beyer: "Die Nachfrage zeigt, wie wichtig dieses Instrument ist, damit Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Beginn des Winters halten konnten und nun einsetzen können. Seit 7. Jänner wurden die Kräfte für die Bearbeitung gebündelt. Wir konnten - ohne zusätzliches Personal dafür zu haben - bereits 6170 Anträge positiv abschließen. Angesichts der zahlreichen Anträge bitten wir aber um ein bisschen Geduld bei der weiteren Bearbeitung."

Arbeitslosenrate liegt niedriger als vor der Pandemie

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP): "Trotz herausfordernder Zeiten liegt die Arbeitslosenrate in unserem Bundesland niedriger als vor der Pandemie. Salzburg ist auf dem Arbeitsmarkt auf einem guten Weg. Das gemeinsame Ziel lautet, diesen Erfolgsweg konsequent weiter zu gehen."