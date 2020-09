128 neue Betten für Tamsweg

16 Chalets und ein Haupthaus samt Appartements werden bald oberhalb des Lungauer Hauptorts entstehen. Die Gemeinde begrüßt dieses Projekt.

Die Bauverhandlung fand in der vergangenen Woche statt, im Oktober soll Baubeginn sein. Die Gambswirt-Familie in Tamsweg holt nun ein Projekt nach, das sie schon vor sechs Jahren hatte umsetzen wollen. Doch damals kamen der verheerende Brand ihres Gasthauses im Markt und in der Folge der Neubau dazwischen. Am 4. Juli 2014 brannte der Gambswirt ab, am 7. Juli sollte der Bau der Chalets auf dem familieneigenen Anwesen Lerchpeunt oberhalb der Landwirtschaftsschule beginnen. Das Vorhaben lag auf Eis.

...