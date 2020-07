Neue Dieselmotoren können auf der Talfahrt ruhen. Tourismushochburg am Wolfgangsee startet mit frischen Kräften in den Sommer.

Im Salzkammergut kehren trotz Coronakrise schön langsam die Urlauber zurück. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Die neue Zwölferhornbahn in St. Gilgen ist in Bau und in St. Wolfgang fließen über Jahre 18 Millionen Euro in die Erneuerung der Schafbergbahn.

