16,7 Prozent der Neuzulassungen in Salzburg entfallen auf E-Fahrzeuge

Seit 2017 hat sich die Zahl der E-Neuzulassungen versechsfacht - von 585 auf 3633. Bei den Gebrauchten stieg die Zahl von 253 auf 1323 pro Jahr.

Elektromobilität wird auch in Salzburg beliebter: 16,7 Prozent aller im Juni neu zugelassenen Autos waren "echte" E-Autos, also weder mit Verbrennungsmotor noch mit Hybridantrieb. Von 2660 Neuzulassungen im Juni entfielen 444 auf E-Autos. Das meldet die Landesstatistik. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge versechsfacht.

In Österreich wurden im Vorjahr mehr als 40.000 E-Fahrzeuge neu zugelassen

Die Zahl der Zulassungen von Fahrzeugen mit Elektromotor oder Brennstoffzellen hat sich sowohl in Salzburg als auch in Österreich vervielfacht. Wurden in Salzburg 2017 noch 585 Fahrzeuge mit Elektromotor neu zugelassen, so waren es 2022 bereits 3633. Bei den Gebrauchtzulassungen von E-Fahrzeugen wurde ein Anstieg von 253 auf 1323 verzeichnet - in Summe knapp sechs Mal mehr. In Österreich stieg die Zahl der Neuzulassungen von Fahrzeugen mit Elektromotor/Brennstoffzellen von 7395 auf 40.727 und jene der Gebrauchtzulassungen von 3256 auf 18.756.



Kfz-Händler verzeichneten einen Einbruch bei Zulassungen

Die Zahl der Kraftfahrzeuge - ob mit Verbrennungsmotor oder elektrisch betrieben - stieg in Salzburg in den vergangenen Jahren auf 450.900: von 2017 bis 2022 um 7,1 Prozent. Allerdings: Im Vorjahr brach die Zahl der Neuzulassungen ein - um 35,4 Prozent. Die Zahl der Zulassungen von Gebrauchtfahrzeugen sank um 11,6 Prozent. Österreichweit zeigt sich eine ähnliche Entwicklung.