20 Jahre Herbergsuche erfolgreich beendet

Von der Garage auf dem Bauernhof in eine 16 Millionen Euro teure Produktionshalle: GMT Wintersteller hat in Abtenau ein neues Quartier bezogen.

Ihre Anfänge werden die Brüder Martin (67) und Leonhard (55) Wintersteller nie vergessen. Dafür sorgt das "G" in ihrem Firmennamen GMT Wintersteller. Es steht nämlich für "Gappenberger" und geht auf den Namen des Bauernhofs in Lungötz zurück, auf dem vor 32 Jahren alles begann. In einer Garage auf dem Gappenhof, auf 1000 Metern Seehöhe, gründete Leonhard 1989 eine Schlosserfirma. 1992 stieg Bruder Martin ein. Seither hat sich die Gappenberger Metalltechnik Wintersteller GmbH zu einem namhaften Zulieferer international tätiger Industriebetriebe gemausert ...