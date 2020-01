200 Lehrberufe werden in Salzburg angeboten

Im Bundesland gebe es eine breite Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten. Die Gesamtzahl an Lehrlingen nimmt zu - es sollen aber noch mehr werden, wenn es nach einer Allianz geht.

Salzburg soll zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland Österreichs werden. Dieses Ziel hat sich eine breite Allianz von Politik, Sozialpartnern, Arbeitsmarktservice und Bildungsdirektion zum Ziel gesetzt. "Die Karrierechancen mit einer erfolgreich abgeschlossenen Lehre sind großartig und diese eröffnet alle Möglichkeiten, sowohl im In- als auch im Ausland. Gute und qualifizierte Fachkräfte sind gefragter denn je und haben exzellente Jobaussichten", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten sei groß, alleine in Salzburg gibt es mehr als 200 Lehrberufe. "Diese Vielfalt, gepaart mit der Möglichkeit der ,Lehre mit Matura' machen die Lehre beziehungsweise den Meister zunehmend attraktiv."

Gesamtzahl an Lehrlingen steigt

Die duale Ausbildung hat von 2016 bis Mitte 2019 wieder zugelegt. 2019 nahm in Salzburg laut jüngster Statistik die Gesamtzahl der Lehrlinge in Salzburg mit 8.454 Auszubildenden (2018: 8.422) leicht zu. 2019 drehte sich das Plus bei den Lehranfängern, das 2016 bis 2018 erzielt wurde, jedoch wieder um.

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern aller Allianzpartner hat nach einer Analyse der Ausgangslage die Herausforderungen und Potentiale konkretisiert. Es wurde bereits eine Koordinationsstelle eingerichtet, die dem engen Informationsaustausch zwischen den Allianzpartnern dient, die Vernetzung von Lehrlingen und Lehrstellenanbietern verbessern und aktuelle, zielgruppengerechte Informationen verbreiten soll. "Es geht vor allem darum, die vielfältigen Wege der Berufsmöglichkeiten aufzuzeigen und das Image der Lehre noch weiter zu verbessern. Dafür stehen 150.000 Euro aus dem Arbeitsmarktbudget zur Verfügung", sagt Haslauer. Vom Land wurden darüber hinaus bereits zahlreiche Initiativen im MINT-Bereich gestartet, die Bildungsberatung und Berufsorientierung in den allgemeinbildenden Pflichtschulen wird forciert und die Kooperation zwischen Wirtschaft, Bildungsdirektion und Pädagogischer Hochschule intensiviert. Beispiele dafür sind das Gütesiegel Bildungs- und Berufsorientierungsfreundliche Schule (GBOS) oder die Dualen Akademien.

4,1 Millionen Euro für die Berufsschulen

Eine wichtige Rolle bei dem Vorhaben, Salzburg zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland zu machen, spielen die Berufsschulen, sagt Bildungslandesrätin Maria Hutter. "Hier wollen wir die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das Investitionsbudget wurde in diesem Bereich deshalb, allein für das Jahr 2020, auf mehr als 4,1 Millionen Euro aufgestockt." Während der vergangenen Jahre wurden die meisten Berufsschulen und die dazugehörigen Internate bereits modernisiert und sowohl technisch, als auch pädagogisch auf den letzten Stand gebracht. Dabei werden die Gebäude auch energieeffizient saniert und nachhaltig klimafit gemacht. "Um einen bestmöglichen Lehr- und Lernerfolg zu gewährleisten, haben wir die Klassengröße auf 18 Schüler reduziert, flächendeckend Computer-Lernplätze eingeführt und für jeden Lehrer einen eigenen Arbeitsplatz eingerichtet. Damit sind wir Vorreiter und Impulsgeber, denn das bietet in Salzburg kein anderer Schultyp."

Bildungsdirektor Rudolf Mair spricht von einer qualitätsvollen Ausbildung in den elf Berufsschulen. Es gebe viele Möglichkeiten: ob der direkte Weg von der PTS oder AHS oder BMHS oder direkt von der NMS in die Berufsschule oder die Wahl, im Anschluss an eine Matura eine Lehrausbildung zu absolvieren. "Der Talente- und auch der Karriere-Check ebenso wie die Angebote der dualen Akademien bieten Eltern und Jugendlichen Orientierung und Möglichkeiten."

Mehr Zeit durch verlängerte Lehre

Manche Jugendliche brauchen mehr Zeit und neue, angepasste Lehrmodelle. Bei der verlängerten Lehre sei es möglich, regulär abzuschließen oder die Teilqualifizierung zu erlangen. "Diese Art der Ausbildung hat sich im Bundesland Salzburg in Zusammenarbeit mit AMS, Sozialministeriumservice, Lehrbetrieben sowie den Berufsschulen positiv entwickelt. Wir unterstützen diese Lehrmodelle mit unserem Netzwerk der beruflichen Assistenz (NEBA) durch das Jugendcoaching und die Berufsausbildungsassistenz", sagt Annette Sombekke, die Leiterin der Landesstelle Salzburg des Sozialministeriumservice.

Hilfsarbeiterlohn für Lehrlinge ab 18 Jahren

Je nach Anrechnung kann die Lehre für Erwachsene in der verkürzten Lehrzeit erfolgen. Lehrlinge, die älter als 18 Jahre sind, bekommen den Hilfsarbeiterlohn und das AMS zahlt eine Förderung an den Betrieb. "Die Absolvierung einer Lehre ist somit auch für über 18-Jährige leistbar und durchaus sinnvoll, eine Win-Win-Situation für Arbeitsuchende und Betriebe gleichermaßen", sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer. Durch zahlreiche intensive Beratungsgespräche im vergangenen Jahr konnte die Zahl der Erwachsenenlehre um rund 30 Prozent gesteigert werden: Von November 2018 bis November 2019 haben sich 205 Erwachsene dazu entschlossen.

WKS-Präsident Manfred Rosenstatter sieht indes große Chancen, der für die Wirtschaft so wichtigen dualen Ausbildung weiteren Schwung zu verleihen. So soll das in Salzburg von den Sozialpartnern WKS und AK getragene Projekt "Lehre mit Matura" seine führende Position in Österreich weiter ausbauen. In keinem anderen Bundesland absolvieren mehr Teilnehmer (in Salzburg 16 Prozent im Verhältnis zur jeweiligen Gesamtlehrlingszahl des Bundeslandes) diese Ausbildung.

In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von Lehrberufen entweder modernisiert oder neu eingeführt. 2019 kamen vier neue dazu (Fahrradmechatroniker, Nah- und Distributionslogistik, Sportgerätefachkraft, Bauwerkabdichtungstechnik) und wurden drei novelliert (Spengler, Dachdecker, Mechatroniker). Bei weiteren vier Berufen wird den Lehrlingen durch eine längere Ausbildungsdauer eine vertiefende Berufsbildung mit 0weiterer Spezialisierung ermöglicht (Bäckerei, Betonbau, Hochbau, Tiefbau).

Duale Akademie: Verkürzte Lehrzeit für Maturanten

Neue Angebote wie die "Duale Akademie" ermögliche es Maturanten, ihre Schul- mit einer Berufsausbildung zu ergänzen. Die Lehrzeit werde auf eineinhalb bis zweieinhalb Jahren verkürzt. Im Herbst wird das Bildungs-Portfolio um vier weitere Berufe verbreitert. 70 Prozent der Ausbildungszeit finden im Betrieb statt, 20 Prozent in den DA-Kompetenzzentren der Berufsschulen und zehn Prozent bei weiteren Bildungsanbietern wie dem WIFI. Die Ausbildung wird mit einer Lehrabschlussprüfung im Fachgebiet und einem Zertifikat über die erworbenen Zukunftskompetenzen abgeschlossen ("DA Professional"). WKS-Präsident Manfred Rosenstatter: "Die duale Ausbildung ist der Königsweg der Ausbildung in der Wirtschaft. Am Anfang vieler Karrieren steht eine Lehrlingsausbildung. Lehre und Meister genießen wieder weit mehr Ansehen als noch vor einigen Jahren."

"Du kannst was!"

Im Beratungsalltag der Arbeiterkammer Salzburg spielen Lehrlinge eine wichtige Rolle, egal ob es sich um arbeitsrechtliche Fragen, Rechte und Pflichten oder Bildungs- und Berufsmöglichkeiten handelt. Die AK-Lehrlingsakademie am BFI-Salzburg unterstützt junge Leute bei der Ausbildung im Betrieb, macht sie fit für den Arbeitsalltag und vermittelt weitere Skills. Beim Projekt "Du kannst was!" können Fachkräfte ohne formalen Abschluss, jedoch mit viel beruflicher Erfahrung, im Zweiten Bildungsweg den Lehrabschluss nachholen. 180 Personen haben dies seit 2012 gemacht, womit Salzburg österreichweit Vorreiter ist. "Als Arbeiterkammer möchten wir den jungen Menschen dabei helfen, die Lehre erfolgreich zu meistern. Eine abgeschlossene Lehre ist der Türöffner für eine erfolgreiche Zukunft", sagt AK-Präsident Peter Eder.

Irene Schulte, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Salzburg: "Die Industrie setzt neben dem Industrietechnikerprogramm bei der Lehre auf Vorhilfe statt Nachhilfe, da sich gezeigt hat, dass viele der Berufseinsteiger noch nicht so gefestigte Teilkompetenzen mitbringen." Heuer geben diese Starthilfe einige Unternehmen beispielsweise speziell für Mathematik noch bevor die Berufsschule anfängt. "Besonders begrüßen wir daher auch das im Regierungsprogramm festgeschriebene Bekenntnis zur Bildungspflicht statt Schulpflicht."

Die Aufwertung der Lehre sowie die Schaffung neuer Lehrberufe und Berufsbilder im Umwelt- und Klimaschutzbereich seien aus Sicht der Landwirtschaftskammer Salzburg essenziell, sagt Rainer Höllrigl, Geschäftsführer der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der Landwirtschaftskammer Salzburg. Es brauche eine Modularisierung der Berufsausbildung über alle Wirtschaftsbereiche hinweg, mehr Unterstützung bei der Ausbildungswahl, eine Qualitätssicherung in der dualen Ausbildung sowie mehr Anreizmodelle zur Förderung der Lehrlingsausbildung in Betrieben.

Quelle: SN