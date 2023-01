2022 war erneut ein schwieriges Jahr für den Salzburger Fahrzeughandel

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in Salzburg ist im Vorjahr erneut gesunken - um sechs Prozent auf 17.881 Stück. Der Kfz-Handel kämpft gegen Umsatzverluste. Der Gebrauchtwagenmarkt bleibt weiter angespannt.

Salzburgs Autohandel leidet weiter unter rückläufigen Verkaufszahlen. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen sank von 19.026 auf 17.881 Stück (minus 6,4 Prozent). Litt die Branche im Jahr 2021 vorwiegend unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie, so waren 2022 die anhaltenden Produktionsengpässe und die höchste Inflation seit mehr als 40 Jahren die Hauptursachen für die Umsatzeinbußen. Anhaltende Unterbrechungen der Lieferketten, Ausfälle in der Produktion und in Zulieferbetrieben und dadurch verursachte Lieferschwierigkeiten standen an der Tagesordnung bei nahezu allen Automarken.

Viele Kundinnen und Kunden sind vorsichtiger geworden

Josef Nußbaumer, Obmann des Salzburger Landesgremiums Fahrzeughandel: "Fehlende Komponenten sorgten bei vielen deutschen Autobauern für einen Stillstand der Produktion. Einen weiteren Dämpfer erhielt das Automobilgeschäft durch die allgemeine Teuerung, die immens hohe Inflation und die damit verbundene Kaufzurückhaltung sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen. Viele Kundinnen und Kunden sind vorsichtig geworden mit größeren Anschaffungen, da sie nicht wissen, wie sich das neue Jahr entwickeln wird."

Elektroautos legten bei Neuwagen erstmals nicht zu

Im Vorjahr hat sich die Zahl der Benziner im Bundesland Salzburg von 5948 Fahrzeugen auf 5462 reduziert (minus 8,2 Prozent). Auch bei den Dieselautos wurde ein Rückgang von 5041 auf 4452 Neuzulassungen (minus 10,7 Prozent) eingefahren. Die Neuzulassungszahl bei Elektroautos blieb mit 3238 Stück auf dem Niveau des Vorjahres (2021: 3242). Davon wurde der Großteil, nämlich 2835 Stück von Unternehmen angemeldet. Lediglich 403 entfielen auf Privatpersonen. "Trotz der attraktiven Förderungen durch Bund und Land, die im Vorjahr noch bestanden, konnten die Verkaufszahlen nicht gesteigert werden. Geschuldet ist das Ganze den unterbrochenen Lieferketten und der damit verbundenen prekären Liefersituation. Manche Marken und Modelle konnten entweder gar nicht mehr oder erst nach extrem langen Wartezeiten von bis zu einem Jahr geliefert werden."

Preise für Gebrauchtwagen kletterten in die Höhe

Durch die Lieferschwierigkeiten bei Neuwägen hat sich auch die Situation am Gebrauchtwagenmarkt zugespitzt. Insgesamt konnten nur mehr 44.637 gebrauchte Fahrzeuge verkauft werden (2021: 51.613). Lediglich bei Elektroautos legte der Markt um 50,6 Prozent zu. Im Vorjahr wurden 1235 gebrauchte Elektroautos verkauft (2021: 820) "Da in vielen Segmenten aufgrund der Lieferschwierigkeiten keine Neuwägen mehr zu bekommen waren, haben sich viele Kundinnen und Kunden auf die Suche nach einem Gebrauchtwagen gemacht. Selten wurden für Gebrauchtwagen so hohe Preise erzielt wie im Krisenjahr 2022. Solange sich aber an der Liefersituation nicht grundsätzlich etwas ändert, wird die Situation am Gebrauchtwagenmarkt nicht nur in Salzburg sondern auch österreichweit wohl noch länger angespannt bleiben."

Die Kfz-Branche hofft auf Hilfe bei Energiekosten

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die Lieferschwierigkeiten und die hohe Inflation haben dem Fahrzeughandel 2022 zugesetzt. Die Einführung der CO2-Steuer macht die Situation nicht einfacher. Es gibt aber erste vorsichtige Signale, dass in den nächsten Monaten wieder mit einer stabilen Produktion bei den Herstellerwerken gerechnet werden kann. "Trotz der enormen Herausforderungen sehen wir dem neuen Jahr mit Zuversicht entgegen. Wir hoffen dabei unter anderem auch auf eine Ausweitung der Unterstützung für Unternehmen, vor allem was die Energiekosten betrifft, damit diese wichtige Branche mit annähernd 7000 Mitarbeitenden effektiv unterstützt wird."



Die Branche beschäftigt in Salzburg knapp 6800 Dienstnehmer

Kraftfahrzeugbranche starker Wirtschaftsmotor in Salzburg

Mit einem jährlichen Umsatzvolumen von über neun Milliarden Euro zählt die Kfz-Branche zu den stärksten Wirtschaftszweigen im Bundesland Salzburg. 1711 Kfz-Betriebe (965 Kfz-Handel und 746 Kfz-Werkstätten) beschäftigen knapp 6800 Mitarbeitende und bilden rund 630 Lehrlinge aus.