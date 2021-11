21 Aussteller präsentierten beim SN-Gesundheitstag ihre Angebotspalette

Sich aus erster Hand beraten lassen konnte man sich am Samstag beim SN-Gesundheitstag im Europark. 21 Aussteller aus dem Gesundheitsbereich präsentierten ihr Angebot. So konnte man etwa am Stand von Hansaton einen Hörtest machen, sich bei der Caritas über ein Suchtpräventionsprojekt informieren oder bei Easylife sein Körperfett messen lassen. Das auf pharmakogenetische Analysen spezialisierte Anifer Unternehmen PharmGenetix bot Corona-Antikörpertests an. Die Besucher konnten vor Ort eine Blutprobe abgeben, die Ergebnisse werden am Montag geliefert.