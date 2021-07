250-Millionen-Euro-Deal: US-Firma übernimmt Radstädter Unternehmen has.to.be

ChargePoint übernimmt den Salzburger E-Mobilitätssoftwareanbieter has.to.be. Der Kaufpreis liegt bei 250 Millionen Euro.

Die Radstädter Vorzeigefirma has.to.be bekommt neue Eigentümer: ChargePoint, ein amerikanisches Unternehmen für Ladeinfrastrukturlösungen der Elektromobilität, gab am Dienstag die Unterzeichnung einer Übernahmevereinbarung bekannt. Der Kaufpreis liege bei 250 Millionen Euro. "Die Übernahme basiert auf der Tatsache, dass Europa zu den am schnellsten wachsenden E-Mobilitätsmärkten weltweit zählt", erklärt ChargePoint in einer Aussendung.

Die Verträge seien bereits unterzeichnet. Die offizielle Übernahme werde voraussichtlich bis Ende 2021 - vorbehaltlich aller behördlichen und wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen - stattfinden.

Martin Klässner, Mitbegründer und CEO von has.to.be, erklärte: "In den letzten acht Jahren hat unser talentiertes Team die E-Mobilität in Europa entscheidend vorangetrieben und eine große Anzahl führender Marken als Kunden gewonnen. Diese verlassen sich tagtäglich auf unsere Software-Plattform, um ihre technischen Anforderungen zu erfüllen. Gemeinsam mit ChargePoint werden wir in Zukunft dieser Vision weiter folgen und - da der Markt weiter expandiert - eine noch höhere Skalierung erreichen."

Warum die Software für ChargePoint wichtig ist

Team, Kunden und Technologie von has.to.be sollen Teil der weltweiten Aktivitäten von ChargePoint werden. "Wir freuen uns sehr, die Vereinbarung zur Übernahme von has.to.be bekannt zu geben. Damit gewinnen wir ein führendes Unternehmen der E-Mobilität mit einem talentierten Team, starker und innovativer Technologie und einer beeindruckenden Kundenbasis hinzu", erklärte Pasquale Romano, Präsident und CEO von ChargePoint. Das börsenotierte Unternehmen hat seinen Sitz in Kalifornien.

ChargePoint will nun insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz von dem führenden europäischen Softwareanbieter profitieren. has.to.be betreibt derzeit 40.000 direkt angebundene Ladepunkte. Zudem können sie Zugang zu mehr als 250.000 Ladepunkten im Roaming-Netzwerk anbieten.

has.to.be-Chef Martin Klässner kann gute Nachrichten verkünden.



Volkswagen ist seit 2019 mit 25 Prozent am Radstädter Unternehmen beteiligt. "Als Teil unseres langjährigen Engagements in der Elektromobilität haben wir schon früh in has.to.be investiert. Wir glauben, dass ChargePoint und has.to.be gemeinsam großes Potenzial besitzen, die Elektromobilität weiter voranzutreiben", kommentierte Elke Temme, Leiterin von Volkswagen Charging & Energy, die Übernahme.

ChargePoint gehört weltweit zu den größten Anbietern von Ladenetzwerken für E-Mobilität. Das Angebot reicht von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen oder Einzelhandel. ChargePoint bietet laut eigenen Angaben über eigene Konten Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa.

In neuer Zentrale wurde Platz geschaffen

Der Pongauer Spezialist für E-Ladesäulen-Software bespielt einen Wachstumsmarkt, das Produkt ist international gefragt. Laut eigenen Angaben ist has.to.be europäischer Marktführer. Das Unternehmen ist zuletzt stark gewachsen und hat 35 neue Mitarbeiter eingestellt. Mit zwei Mitarbeitern begann 2013 die Geschichte von has.to.be. Mittlerweile sind es 125. Softwareentwickler aus 16 Nationen sorgen für ständige Weiterentwicklung. Die Pandemie hat die Geschäfte der Firma nicht gebremst. "Wir waren ständig voll ausgelastet." Für 2021 wurde zuletzt ein Umsatz von bis zu 30 Millionen Euro angepeilt, das wäre eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr.

Im Frühjahr wurde eine neue Zentrale in Radstadt bezogen. Die Zukunft von has.to.be in Radstadt hing dabei im vergangenen Jahr am seidenen Faden. Der Bau des Bürogebäudes wurde zum Politikum, Klässner dachte laut über einen Umzug in einen anderen Ort oder ins Ausland nach. Schließlich stimmte die Gemeindevertretung einer Ortskernerweiterung zu. Diese war für den Bauherrn die Grundvoraussetzung für den Neubau.