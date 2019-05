2500 Schüler in Salzburg müssen auf Nachhilfe verzichten, weil sie für deren Eltern zu teuer ist

Die Hälfte (52 Prozent) jener Salzburger Eltern, deren Kinder eine bezahlte Nachhilfe benötigen, erleben das als spürbare finanzielle Belastung. "Die schulischen Fördermaßnahmen müssen ausgebaut werden", fordert der Salzburger AK-Präsident Peter Eder.

Es könne nicht sein, dass der schulische Erfolg der Kinder vom Engagement bzw. von der Finanzkraft der Eltern abhängt, sagt AK-Präsident Peter Eder. Von ganztägigen öffentlichen Schulformen mit hochwertiger Betreuung würden alle Kinder - unabhängig vom familiären Hintergrund - profitieren, ergänzt AK-Bildungsexpertin Hilla Lindhuber. Kinder in solchen Schulformen müssten weit weniger oft externe bezahlte Nachhilfe in Anspruch nehmen.

Eine am Donnerstag vorgestellte AK-Studie - dabei befragte das Meinungsforschungsinstitut IFES im laufenden Schuljahr 2018/19 rund 400 Haushalte mit insgesamt 620 Schülern - zeigt: 16.500 Schülerinnen und Schüler in Salzburg benötigen Nachhilfe, das ist jeder vierte Schüler. Die Eltern von rund 6000 Kindern konnten dabei auf kostenlose Angebote zurückgreifen. Für 10.500 Schüler bezahlten die Eltern im Durchschnitt 550 pro Kind und Schuljahr für externe Nachhilfe - in den meisten Fällen im Fall Mathematik. Nachhilfebedarf hätten weitere 2500 Schüler. Deren Eltern seien aber finanziell nicht in der Lage, diese Nachhilfe zu bezahlen.

Weniger als jede zweite Volksschule in den Bezirken bietet Nachmittagsbetreuung

Der Anteil von Volksschulen mit Nachmittagsbetreuung ist in der Stadt Salzburg mit 92 Prozent am höchsten. Anders sieht es in den Bezirken aus: Dort bietet nicht einmal jede zweite Volksschule eine solche Nachmittagsbetreuung an: Je nach Bezirk sind es zwischen 34 und 45 Prozent der Volksschulen. Schlusslicht ist der Lungau. Dementsprechend (un)zufrieden sind die Eltern mit dem Angebot. Sie vergeben die Schulnoten 1,6 (Stadt Salzburg) bis 2,3 (Lungau und Pongau) für die Nachmittags- und Ferienbetreuungsmöglichkeiten.

Jede fünfte befragte Familie wünscht sich eine andere Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder als die derzeitige - inkludiert sind hier auch Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen oder auf die Hilfe von Großeltern oder Nachbarn angewiesen sind. Ihnen fehlt ein leistbares, mit den Arbeitszeiten vereinbares Angebot in erreichbarer Nähe.

Vor Herausforderungen stehen rund ein Viertel aller Eltern auch bei der Ferienbetreuung ihrer Kinder. Besonders betroffen: Alleinerziehende - von ihnen berichtete jeder zweite über große Probleme.

AK bietet kostenlose Ferienspaß-Woche

Mit der Aktion "Freizeitspaß trifft MINT" stellt die AK heuer gemeinsam mit dem BFI und den Kinderfreunden Salzburg 220 Jugendlichen zwischen elf und 15 Jahren eine einwöchige für AK-Mitglieder kostenlose Ferienbetreuung zur Verfügung. Diese Ferienbetreuung wird in der Stadt Salzburg (19. bis 23. August und 26. bis 30. August), in St. Johann im Pongau (22. bis 26. Juli und 29. Juli bis 2. August) und in Zell am See (29. Juli bis 2. August und 5. bis 9. August) angeboten.

Zudem bieten die Kinderfreunde mit dem Projekt "Ferien im Betrieb" auch direkt in Unternehmen Ferienbetreuung an. Ein Unternehmen, das dieses Angebot heuer zum zweiten Mal annimmt, ist der Industriebetrieb Bosch in Hallein.

Quelle: SN