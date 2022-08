26-Jährige eröffnet Geschäft, in dem es nur Regionales gibt

Die Flachgauerin hat genug vom Buchhalter-Job und eröffnet in Eugendorf einen Shop, in dem sie die Produkte von Kleinunternehmern verkauft.

Für die aus Plainfeld stammende Viktoria Ainz geht am 12. September ein Traum in Erfüllung: In Eugendorf eröffnet sie ihr eigenes Geschäft. Zu kaufen wird es ausschließlich regionale Produkte von Kleinunternehmerinnen und -unternehmern geben. Glücksgriff heißt der Laden an der Salzburger Straße. Und nicht nur für die Kleinproduzenten soll der Name des Geschäfts Programm sein, sondern auch für Viktoria Ainz. Denn die gelernte Buchhalterin hat selbst eine kreative Ader und hat stets davon geträumt, sich mit ihren Werken - kleine ...