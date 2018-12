27-Jährige managt Bad Gastein

Lisa Loferer startet mit viel Schwung als neue Tourismus-Geschäftsführerin.

Neustart im Kur- und Tourismusverband Bad Gastein: Nach der Neuwahl des Vorstands um Obmann Olaf von der Wettern ist jetzt auch die Geschäftsführerin neu: Am Montag hatte Lisa Loferer ihren ersten Arbeitstag. Die junge Pinzgauerin geht mit großem Optimismus ans Werk. Die 27-jährige Touristikerin stammt aus Zell am See, ist im Hotel ihres Vaters aufgewachsen, hat den Tourismus quasi im Blut und sich damit intensiv in Ausbildung und Beruf beschäftigt.