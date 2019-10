27 Salzburger Betriebe für faire Praktikumsplätze ausgezeichnet

Das Modell "Gütesiegel Praktikum" soll auf ganz Österreich ausgeweitet werden.

Im Bundesland Salzburg sind nun erstmals 27 Betriebe ausgezeichnet worden, die Praktikanten gute Arbeitsbedingungen bieten und vor allem auch faire Löhne zahlen. Die Unternehmen erhielten ein Gütesiegel, das sie drei Jahre lang führen dürfen. Die Initiatoren wollen das Modell auf ganz Österreich ausdehnen.

Die "Generation Praktikum" ist längst zum Begriff geworden. Mit dem Gütesiegel wollen die Initiatoren - Arbeiterkammer, ÖGB, Hochschülerschaft und Gebietskrankenkasse - bessere Bedingungen für Schüler, Studierende oder Hochschulabgänger bei ihren Praktika erreichen. Auf ihren Aufruf zu Jahresbeginn haben sich rund 60 Betriebe beworben, 27 erfüllten letztlich die Kriterien und wurden Mittwochabend ausgezeichnet. Die anderen Unternehmen sind zumeist am zu geringen Einkommen gescheitert. "In einigen Fällen haben sie ihre Verträge für die Praktikanten nachgebessert", berichtete der Salzburger AK-Präsident Peter Eder am Donnerstag.

Zu den Kriterien zählt unter anderem, dass die Unternehmen mit den Praktikanten einen Vertrag abschließen müssen, in dem Dauer, Beschäftigungs- und Versicherungsform, Entgelt, Ansprechperson, Ausbildungsziele, Feedback-Mechanismen und Anwesenheitszeiten festlegt sind. Weiters müssen die Ausbildungsziele im Betrieb mit dem Bildungsziel der Hochschule übereinstimmen und das Praktikum muss zeitlich auf die in den Ausbildungsrichtlinien festgelegte Dauer beschränkt sein.

ÖH-Vorsitzende Keya Baier bezeichnete das Gütesiegel als Wegweiser für alle Studierenden und Schüler bei der Suche nach qualitativ hochwertigen Praktikumsstellen. Und die ÖH-Vorsitzende für die Fachhochschulen, Victoria Schulte, erwartet sich auch Druck auf die Betriebe: "Haben Studierende eine Wahl, werden sie sich für ein ausgezeichnetes Unternehmen mit fairen Bedingungen entscheiden. Die anderen schauen durch die Finger."

Da die Jury auch viele Anfragen aus anderen Bundesländern erhielt, möchten die Betreiber das "Gütesiegel Praktikum" auf ganz Österreich ausrollen. Eine Liste der ausgezeichneten Betriebe hat die AK auf folgender Seite veröffentlicht: https://sbg.arbeiterkammer.at/service/Guetesiegel_Praktikum/Projektpartner.html

