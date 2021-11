27 Standorte für Erweiterung geprüft: Post blitzte in Salzburg immer ab

Das Paketgeschäft der Post wächst weiter. Die Verteilzentren kommen an ihre Grenzen. Bei der Suche nach Flächen für eine Erweiterung ist die Post mittlerweile bereit, Abstriche zu machen.

"Das Amazon-Förderungsprogramm setzt sich fort." Die Reaktion des Handelsverbands auf die Ankündigung des neuerlichen Lockdowns kam nicht von ungefähr. Sind die Geschäfte zu, weichen die Konsumenten vermehrt in den Onlinehandel aus. Das hat sich schon in der Vorweihnachtszeit 2020 eindrücklich gezeigt, als ebenso ein Lockdown in Kraft war. Zum Vergleich: Im Dezember 2019 verschickte die Post im Bundesland 836.000 Pakete. Die Zahl stieg im Folgejahr noch einmal um rund die Hälfte. Heuer dürfte sich das Wachstum wieder etwas einbremsen. Die ...