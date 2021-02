280 Euro Tagesumsatz: In Rauris sperren die ersten Lifte zu

Nur 54 Skifahrer waren am Sonntag in Rauris unterwegs. Die Hochalmbahnen beenden nach dem 14. Februar die Saison. Viele andere Liftgesellschaften im Bundesland fahren weiter, zumindest vorerst.

Die Hotellerie und die Gastronomie werden im Februar nicht mehr aufsperren dürfen. Da stellt sich für die Skigebiete die Frage, ob sie nach den Ferien den Betrieb ebenfalls einstellen sollen. Bei den Rauriser Hochalmbahnen lautet die Antwort: ja. Geschäftsführer Siegfried Rasser konnte am vergangenen Sonntag 54 Skifahrer in seinem Skigebiet begrüßen. "Der Tagesumsatz lag bei 280 Euro, weil fast alle Saisonkarten hatten." Freilich war das Wetter schlecht. Bei Schönwetter am Samstag waren immerhin 750 Leute da. Aber auch da erreichte ...