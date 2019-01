30.000 Euro für Udo-Jürgens-Töne

SVV musste für Nutzung von "Ich war noch niemals in New York" zahlen.

"Ich war noch niemals in New York ..." Das Lied von Udo Jürgens war und ist ein Ohrwurm. Auch der Salzburger Verkehrsverbund (SVV) setzt auf die Bekanntheit, um das Edelweiß-Ticket zu bewerben.

Das Lied wurde kurzerhand umgetextet: Aus New York, San Francisco und Hawaii wurden Zell am See, Gastein, Bischofshofen und Bürmoos. Der neue Text steht auf der Rückseite jedes Edelweiß-Tickets des Verkehrsverbunds. Er endet mit den Worten: "Jetzt steig ich ein und fahr drauflos durchs ganze Land."